Полиция задержала водителя электромобиля и мотоциклиста, ехавший на скорости более 200 км/ч

Полиция сообщает о задержании двух нарушителей скоростного режима: водитель электромобиля и мотоциклист ехали по трассам с допустимой скоростью до 80-90 км/ч на скорости более 200 км/ч.

Водитель электромобиля Wey, 32-летний житель Бейт-Арифа, следовал по 444-й трассе возле перекрестка Нахшоним, где разрешена скорость до 90 км/ч, на скорости 207 км/ч.

Мотоциклист, 30-летний житель Тель-Авива, ехал по 60-й трассе около Кохав-Яаков на скорости 204 км/ч, при разрешенной 80 км/ч.

Оба нарушителя автоматически лишены прав на 30 дней, их транспортные средства отправлены на штрафную стоянку.

"Рекорд скорости" задержанные не установили. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.