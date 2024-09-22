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Израиль

Полиция задержала водителя электромобиля и мотоциклиста, ехавший на скорости более 200 км/ч

время публикации: 22 сентября 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 09:38
Полиция задержала водителя электромобиля и мотоциклиста, ехавший на скорости более 200 км/ч
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании двух нарушителей скоростного режима: водитель электромобиля и мотоциклист ехали по трассам с допустимой скоростью до 80-90 км/ч на скорости более 200 км/ч.

Водитель электромобиля Wey, 32-летний житель Бейт-Арифа, следовал по 444-й трассе возле перекрестка Нахшоним, где разрешена скорость до 90 км/ч, на скорости 207 км/ч.

Мотоциклист, 30-летний житель Тель-Авива, ехал по 60-й трассе около Кохав-Яаков на скорости 204 км/ч, при разрешенной 80 км/ч.

Оба нарушителя автоматически лишены прав на 30 дней, их транспортные средства отправлены на штрафную стоянку.

"Рекорд скорости" задержанные не установили. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.

Израиль
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