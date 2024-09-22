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Израиль

МАДА: после массированного обстрела севера Израиля была оказана помощь четырем раненым

время публикации: 22 сентября 2024 г., 08:38 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 08:48
МАДА: после массированного обстрела севера Израиля была оказана помощь четырем раненым
AP Photo/Ariel Schalit

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) опубликовала отчет об оказании помощи пострадавшим в результате ракетных обстрелов северных районов Израиля ночью и утром 22 сентября 2024 года.

Была оказана помощь четырем пострадавшим, которые получили осколочные ранения: 76-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, мужчина примерно 70 лет, мужчина примерно 60 лет и девушка 16 лет получили легкие ранения.

Кроме того, очень легкие ранения и травмы получили младенец примерно месячного возраста, две женщины около 30 лет, а также мужчина и женщина 70-80 лет.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе, в Английскую больницу и в Итальянскую больницу в Нацерете, в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Кроме того, нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
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