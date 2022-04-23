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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2022 г., 18:26

В одном из хостелов Нетании 70-летний мужчина получил серьезные ожоги

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В одном из хостелов Нетании 70-летний мужчина получил серьезные ожоги

В одном из хостелов Нетании 70-летний мужчина получил серьезные ожоги. Сотрудники хостела нашли мужчину в инвалидном кресле, охваченного огнем, и с помощью огнетушителя погасили пламя.

По предварительным данным, мужчина закурил сигарету и не заметил, как она, упав ему на колени, воспламенила его одежду. Мужчина был доставлен в больницу "Тель а-Шомер", у него диагностированы ожоги примерно 60% поверхности тела.

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