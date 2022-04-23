Премьер-министр Беннет побеседовал с генеральным секретарем ООН

23 апреля премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал по телефону с генеральным секретарем ООН Антонину Гутерришем. В ходе беседы обсуждались вопросы ситуации в регионе. "Международное сообщество не должно слепо принимать на веру лживый нарратив террористических организаций. Израиль является стабилизирующим фактором. Если бы нас там не было, тысячи мусульман не могли бы молиться. Участники беспорядков заранее подготовили камни и тяжелые блоки, они готовились к беспорядкам", - сказал Беннет.

Он также выразил разочарование тем фактом, что ООН не осудила запуск ракет в сторону израильской территории.

Премьер-министр Израиля и генеральный секретарь ООН обсудили также предстоящие встречи Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перспективы достижения урегулирования между двумя странами.