В Умм эль-Фахме задержаны четверо участников беспорядков

Полиция сообщает о задержании четырех несовершеннолетних жителей Умм эль-Фахма, участвовавших в беспорядках после пятничной демонстрации в городе.

Ночью большая группа молодых людей попыталась блокировать въезд в Умм эль-Фахм, бросая камни и петарды в полицейских.

Бойцы спецназа ЯСАМ задержали четверых подозреваемых. В субботу они будут доставлены в мировой суд в Хайфе, который может продлить срок содержания их под стражей.