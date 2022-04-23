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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2022 г., 06:08

В Умм эль-Фахме задержаны четверо участников беспорядков

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В Умм эль-Фахме задержаны четверо участников беспорядков

Полиция сообщает о задержании четырех несовершеннолетних жителей Умм эль-Фахма, участвовавших в беспорядках после пятничной демонстрации в городе.

Ночью большая группа молодых людей попыталась блокировать въезд в Умм эль-Фахм, бросая камни и петарды в полицейских.

Бойцы спецназа ЯСАМ задержали четверых подозреваемых. В субботу они будут доставлены в мировой суд в Хайфе, который может продлить срок содержания их под стражей.

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