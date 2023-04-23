Для заказа очередей в МВД создан новый сайт, но той же компанией, которая создавала взломанный MyVisit

В Управлении регистрации населения заявляют о разработке нового сайта для заказа очередей в правительственные ведомства. В частности, в МВД.

При этом компания, которая разрабатывает новый сайт, якобы защищенный от взломов, – это та же самая компания, которая разработала уже давно взломанные сайт и приложение MyVisit, о проблемах с которыми мы неоднократно сообщали.

Ранее в рамках попыток решить проблему отсутствия очередей для офомления документов генеральный директор Управления регистрации населения распорядился открыть уже в мае в центре страны филиал Управления, в котором будут выдаваться биометрические загранпаспорта ("дарконы").

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В воскресенье, 23 апреля, на заседание парламентской комиссии по внутренним делам был приглашен гендиректор Управления регистрации населения Эяль Сису. Он сообщил некоторые подробности, касающиеся нового центра выдачи "дарконов", который планируется открыт в Бней-Браке в середине мая. По его словам, в центре будут работать 20 стоек для выдачи биометрических паспортов. МВД обещает открыть подобные центры в Ноф а-Галиль и Беэр-Шеве. Эяль Сису пообещал, что к концу текущего года срок ожидания в очереди не будет превышать один месяц.

Глава Управления по регистрации населения также рассказал, что в ближайшее время планируется установить автоматы по выдаче "дарконов". По его словам, работа над автоматом находится на завершающей стадии. Только в Тель-Авиве и Беэр-Шеве планируется установить 50 таких автоматов.