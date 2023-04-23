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    В Израиле

    Для заказа очередей в МВД создан новый сайт, но той же компанией, которая создавала взломанный MyVisit

    время публикации: | последнее обновление:
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    Для заказа очередей в МВД создан новый сайт, но той же компанией, которая создавала взломанный MyVisit
    Anna Kaplan/ Flash90

    В Управлении регистрации населения заявляют о разработке нового сайта для заказа очередей в правительственные ведомства. В частности, в МВД.

    При этом компания, которая разрабатывает новый сайт, якобы защищенный от взломов, – это та же самая компания, которая разработала уже давно взломанные сайт и приложение MyVisit, о проблемах с которыми мы неоднократно сообщали.

    Ранее в рамках попыток решить проблему отсутствия очередей для офомления документов генеральный директор Управления регистрации населения распорядился открыть уже в мае в центре страны филиал Управления, в котором будут выдаваться биометрические загранпаспорта ("дарконы").

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    В воскресенье, 23 апреля, на заседание парламентской комиссии по внутренним делам был приглашен гендиректор Управления регистрации населения Эяль Сису. Он сообщил некоторые подробности, касающиеся нового центра выдачи "дарконов", который планируется открыт в Бней-Браке в середине мая. По его словам, в центре будут работать 20 стоек для выдачи биометрических паспортов. МВД обещает открыть подобные центры в Ноф а-Галиль и Беэр-Шеве. Эяль Сису пообещал, что к концу текущего года срок ожидания в очереди не будет превышать один месяц.

    Глава Управления по регистрации населения также рассказал, что в ближайшее время планируется установить автоматы по выдаче "дарконов". По его словам, работа над автоматом находится на завершающей стадии. Только в Тель-Авиве и Беэр-Шеве планируется установить 50 таких автоматов.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Апреля 2023
    В мае в центре страны откроется отделение МВД для выдачи биометрических загранпаспортов
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Апреля 2023
    Управление регистрации населения утверждает, что освободило 5 тысяч "проданных" очередей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Декабря 2022
    Аферисты продают в Telegram очереди в МВД и другие ведомства, полиция не комментирует
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    16:26 Для заказа очередей в МВД создан новый сайт, но той же компанией, которая создавала взломанный MyVisit
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