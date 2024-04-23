Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 апреля: удары по целям в секторе, техника около Рафиаха

В ночь на 23 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, юго-восточней города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель к юго-востоку от Аль-Бурейджа; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Зауайды и Дир аль-Балаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха (Рафиаха), около города замечена техника ЦАХАЛа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе и к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 23 апреля.