x
23 апреля 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2024
|
23 апреля 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 апреля: удары по целям в секторе, техника около Рафиаха

время публикации: 23 апреля 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 06:23
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 апреля: удары по целям в секторе, техника около Рафиаха
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 23 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, юго-восточней города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель к юго-востоку от Аль-Бурейджа; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Зауайды и Дир аль-Балаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха (Рафиаха), около города замечена техника ЦАХАЛа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе и к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 23 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2024

200-й день войны в Израиле. Хронология событий