ЦАХАЛ: в бою на севере Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат, 42 года, из Абу Рувайя, следопыт северной бригады в дивизии "Газа".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 261 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 606 военнослужащих ЦАХАЛа.