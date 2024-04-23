x
23 апреля 2024
|
последняя новость: 20:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2024
|
23 апреля 2024
|
последняя новость: 20:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в бою на севере Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат

время публикации: 23 апреля 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 20:14
ЦАХАЛ: в бою на севере Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат, 42 года, из Абу Рувайя, следопыт северной бригады в дивизии "Газа".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 261 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 606 военнослужащих ЦАХАЛа.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2024

200-й день войны в Израиле. Хронология событий