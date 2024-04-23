ЦАХАЛ: в бою на севере Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат
время публикации: 23 апреля 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 20:14
Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старшина запаса Салем Алькришат, 42 года, из Абу Рувайя, следопыт северной бригады в дивизии "Газа".
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 261 военнослужащий.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 606 военнослужащих ЦАХАЛа.
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