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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 23 апреля действовали в районах Шхема и Рамаллы, один убитый в Иерихоне

время публикации: 23 апреля 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 06:29
Силы ЦАХАЛа в ночь на 23 апреля действовали в районах Шхема и Рамаллы, один убитый в Иерихоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 апреля действовали в Шхеме (в Балате и около Касбы), в Иерихоне, около Рамаллы (в Бильине и Харбате), в Хальхуле (к северу от Хеврона). Сообщалось о задержании подозреваемого около Хамры (восточная Самария, граница с Иорданской долиной).

Палестинские источники сообщали, что значительные силы ЦАХАЛа действуют в лагерях Айн-Султан и Акабат-Джабр в Иерихоне. Происходили столкновения. Убит один местный житель, есть раненые. Задержаны двое подозреваемых.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 апреля.

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