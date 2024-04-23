Силы ЦАХАЛа в ночь на 23 апреля действовали в районах Шхема и Рамаллы, один убитый в Иерихоне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 апреля действовали в Шхеме (в Балате и около Касбы), в Иерихоне, около Рамаллы (в Бильине и Харбате), в Хальхуле (к северу от Хеврона). Сообщалось о задержании подозреваемого около Хамры (восточная Самария, граница с Иорданской долиной).

Палестинские источники сообщали, что значительные силы ЦАХАЛа действуют в лагерях Айн-Султан и Акабат-Джабр в Иерихоне. Происходили столкновения. Убит один местный житель, есть раненые. Задержаны двое подозреваемых.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 апреля.