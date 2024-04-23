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Израиль

В результате стрельбы в Шфараме убиты два человека и еще один ранен

время публикации: 23 апреля 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 21:32
В результате стрельбы в Шфараме убиты два человека и еще один ранен
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования инцидента в Шфараме, в результате которого были убиты двое мужчин 22 и 35 лет, и 18-летний юноша получил тяжелые ранения.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск стрелявших.

Из полиции передали, что, по данным предварительного расследования, речь идет о конфликте между криминальными группировками.

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