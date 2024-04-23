В результате стрельбы в Шфараме убиты два человека и еще один ранен

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования инцидента в Шфараме, в результате которого были убиты двое мужчин 22 и 35 лет, и 18-летний юноша получил тяжелые ранения.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск стрелявших.

Из полиции передали, что, по данным предварительного расследования, речь идет о конфликте между криминальными группировками.