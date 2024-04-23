Ближайшие дни в Израиле будут очень жаркими: рекомендации медиков и запреты пожарных

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду-четверг, 24-25 апреля, ожидается очень жаркая погода. Температура резко повысится, будет сухо на фоне восточного пустынного ветра (шарав).

По оценке синоптиков, 24-25 апреля температура в Иерусалиме может подняться до 36 градусов, в Тель-Авиве – до 38, в Хайфе – до 38, в Эйлате – до 40, в Беэр-Шеве – до 40, в Тверии – до 42, на побережье Мертвого моря – до 41, в Иорданской долине – до 44, в пустыне Арава – до 43.

В пятницу жара спадет, влажность повысится. В субботу-понедельник существенных изменений погоды не ожидается.

До спада жары пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры в парках и лесах, а также на открытой местности. Силы пожарной службы приведены в состояние повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров. За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев, а также штраф в размере 75 тысяч шекелей.

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем до спада жары на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин. Медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Нельзя оставлять детей в закрытых автомобилях даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи 24-25 апреля лучше посещать рано утром или в вечерние часы. При купании следует быть внимательными, так как в некоторых районах – от Ашкелона до Пальмахим, от Хадеры и северней – сохраняется высокая концентрация медуз (о мерах предосторожности). При этом на пляжах центральной части побережья Израиля медуз мало или почти нет.