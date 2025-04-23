Война деклараций. Бар против Нетаниягу. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В Израиле нарастает кризис, в эпицентре которого – конфликт между высшими эшелонами власти и силовыми структурами. Глава ШАБАКа Ронен Бар подал в Верховный суд декларацию, в которой прямо обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в давлении, попытках использовать спецслужбу против лидеров протеста и даже в принуждении подписать документ, запрещающий давать показания в суде во время войны.

Речь идёт о беспрецедентных обвинениях, которых страна ещё не знала. Если Бар говорит правду – речь может идти о попытке воспрепятствования следствию. Если он врёт – это уже уголовная ложь под присягой. Верховный суд вряд ли займётся выяснением истины, но в любом случае юридическому советнику придётся решать: начинать ли расследование против действующего премьер-министра.

На этом фоне всплывают и другие тревожные детали. Бар утверждает, что в ночь на 7 октября 2023 года передал информацию о возможной атаке в Газе, но она "затерялась" по пути к военному секретарю премьер-министра. Это ставит под сомнение координацию между спецслужбами и политическим руководством в один из самых критических моментов в истории страны.

Параллельно трещит по швам военно-политический кабинет. Министры вступают в открытые конфликты с армейским руководством, звучат обвинения в бездействии и неготовности к победе. Ожидаемое наступление в Газе не начинается, а война всё больше превращается в попытку давления на ХАМАС, а не в решающую операцию.

Даже вопросы Холокоста и исторической памяти в этом году звучат особенно болезненно – ведь трагедия 7 октября произошла уже в существующем еврейском государстве.

Израиль стоит перед опасным расколом – между спецслужбами и правительством, между армией и политиками, между прошлым и будущим.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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