Память, война и заложники. Политики выступают на церемониях Дня Катастрофы и героизма

"Я хочу сказать здесь, сейчас в этот момент, в эту святая святых нашего календаря – если мы смогли подняться из самых глубин тьмы – мы сможем подняться всегда. Всегда", – заявил президент Ицхак Герцог.

В то же время, он добавил, что "история не простит тем, кто продолжат разваливать нас изнутри".

Глава государства коснулся и проблемы заложников. "Не будет излечения, не будет утешения до тех пор пока все не вернутся домой", – сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая на церемонии: "У нас есть армия, у нас есть государство. Наши бойцы представляют ту силу и ту жажду жизни, которая характеризует наш народ, раз за разом поднимающийся из пропасти".

"Мы тверды в своем намерении уничтожить чудовищ ХАМАСа, учинивших самую страшную бойню со времен Холокоста", – добавил премьер-министр. Он вновь повторил, что Израиль не капитулирует. "Благодаря нашей сплоченности и единству мы добьемся дополнительных успехов и одержим победу", – сказал премьер-министр.

Депутат от партии "Махане Мамлахти" Гади Айзенкот выступил на церемонии в институте "Масуа" в Тель Ицхак. "Только если мы сумеем укрепить солидарность, если мы призовем наших братьев и сестер из ультраортодоксальной среды к выполнению общей задачи обеспечения безопасности государства, только в этом случае мы добьемся победы над ХАМАСом, "Хизбаллой", остановим иранскую ядерную программу и будем едины в противостоянии любым вызовам", – сказал Гади Айзенкот.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") выступил на церемонии в кибуце Яд Мордехай. "Для чего существует этот день, если евреи по-прежнему брошены на произвол судьбы и находятся в руках нацистов. Сейчас, как и тогда, никто не пришел. Никто не делает того, что необходимо для спасения евреев. Верните заложников, иначе они умрут", – сказал Лапид.