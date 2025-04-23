Подтверждена личность погибшего в результате нападения акулы около Хадеры

Полиция сообщает, что днем 23 апреля из института судебно-медицинской экспертизы Абу-Кабир были получены подтверждения по поводу личности погибшего в море около Хадеры в результате нападения акулы.

В сообщении полиции сказано, что на экспертизу были переданы находки, сделанные на берегу.

Семья погибшего уведомлена.

Опубликовано имя израильтянина, погибшего в результате нападения акулы около Хадеры

Хронология событий

21 апреля около 15:00 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) поступило сообщение о нападении акулы на мужчину в районе пляжа в Хадере. Предварительная информация об инциденте была передана в СМИ примерно в 15:30, подчеркивалось: сотрудники МАДА осматривают место происшествия, пострадавший пока не обнаружен.

Вскоре в соцсетях была распространена видеозапись, опубликованная одним из свидетелей происшествия. На ней было видно, как в десятках метров от берега мужчину, находящегося в воду, по всей видимости, атакует акула.

Были начаты поисково-спасательные работы. Были задействованы морская полиция, спасатели на гидроциклах и дайверы.

Мэрия Хадеры призвала всех не входить в воду в связи с угрозой нападения со стороны акул.

Полиция объявила: "После сообщения о нападении акулы на пловца на пляже в районе Хадеры полиция объявила о закрытии пляжа для купания до дальнейшего уведомления и завершения инцидента. О любых необычных инцидентах необходимо сообщать на горячую линию полиции Израиля по номеру 100".

Затем из-за опасения повторных нападений полиция распорядилась о закрытии для купания пляжей от Хадеры до Нетании: Нахаль-Хадера, Бейт-Янай, Михморет Неурим – до последующего уведомления.

Сообщалось, что в ходе поисков на пляже нашли мотоцикл (по другим данным, велосипед) и сумку с вещами, которые могли принадлежать пропавшему.

Министерство внутренних дел объявило, что после нападения акулы на дайвера на пляже Хадера пляжи в указанном районе закрыты для купания – до дальнейшего распоряжения.

Зив Деметер, директор спасательной компании Magnus, пояснил сайту "Мако", что многое зависит от того, был ли на пловце гидрокостюм. Если да, то тело могут вскоре найти на поверхности воды, если нет – то тело могло унести сильным течением в сторону от первоначальной зоны поисков, и в этом случае поиски могут занять многие часы или даже дни.

Мэрия Хадеры заявляет, что муниципальные инспекторы предупреждали об опасности нахождения в воде рядом с акулами. Однако предупредительных знаков и ограждений не было.

До сих пор, в современной истории Израиля, не фиксировалось случаев нападения акул на человека около израильского побережья Средиземного моря со смертельным исходом. Хотя случаи нападений были.

В последние дни, в период праздника Песах, в соцсетях и СМИ публиковалось множество видео и фото, на которых демонстрировалось, как около Хадеры и Нетании акулы приближаются к побережью и оказываются на мелководье. Специалисты заявляли, что речь идет о видах акул, которые, как правило, не представляют угрозы для человека. Однако при этом подчеркивалось: поведение акул непредсказуемо, следует соблюдать осторожность.

Предупреждения

Управление природы и парков регулярно публикует предупреждения для любителей дайвинга, которые съезжаются со всей страны, чтобы поплавать с акулами в районе электростанции в Хадере. Ежегодно в период с ноября по апрель акулы сплываются в район электростанции, привлеченные теплой водой. Множество акул и скатов представляют собой завораживающее зрелище, и неудивительно, что многие израильтяне и даже туристы создали своего рода "дайвинг-аттракцион" и регулярно приезжают поплавать с акулами. Однако специалисты напоминают: встреча с акулами непредсказуема, и контролировать их невозможно. Кроме того, в районе теплого водосброса с электростанции, где концентрируются акулы, существуют очень сильные течения и даже водовороты, угрожающие жизни как любителей, так и опытных дайверов. Нельзя исключить и опасность крючков, лесок, сетей и другого рыболовного снаряжения, попадающегося в море.

Управление природы и парков напоминает: акулы находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемым природным достоянием. Их запрещено беспокоить, причинять им вред, а также кормить их. Все эти нарушения грозят уголовным наказанием и крупными штрафами. Кроме того, важно помнить: купальный сезон официально завершен, и спасателей на пляжах нет, заплывы в море также формально запрещены.

Специалисты подчеркивают: ни в коем случае нельзя бросать акулам еду, потому что кормление нарушает их естественный образ жизни и может создать у них ассоциацию между людьми и пищей, что будет опасно для людей и для самих акул. Нельзя трогать акул или преследовать их в воде: это дикие рыбы, и поведение их может быть непредсказуемым.

В районе водосброса электростанции в Хадере ежегодно собирается несколько десятков акул, принадлежащих к двум видам: серая и черноперая акула. Серая акула достигает четырех метров в длину, ее вес составляет около 350 килограммов, а ее спинной плавник чуть закруглен. Черноперая акула достигает двух с половиной метров и весит около 100 килограммов. На конце ее плавника черное пятно. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и непреднамеренного вреда при рыболовстве. Случайно пойманных акул, как правило, выбрасывают обратно в море – но часто умирающими или уже мертвыми. В Израиле акулы имеют большое значение для сохранения морских экосистем, они сокращают численность слабых и медленных животных, укрепляя другие виды и морскую среду, в целом.