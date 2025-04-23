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23 апреля 2025
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последняя новость: 17:33
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Израиль

В ресторане в Хадере реанимировали мужчину, подавившегося во время еды

Мада
время публикации: 23 апреля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:36

В среду, 23 апреля, в одном из ресторанов в Хадере во время еды подавился и потерял сознание 67-летний мужчина, его сердце остановилось.

На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи.

Служба "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшего реанимировали, а затем направили в больницу "Гилель Яфе".

Состояние пострадавшего остается тяжелым.

Израиль
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