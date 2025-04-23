В ресторане в Хадере реанимировали мужчину, подавившегося во время еды
время публикации: 23 апреля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:36
В среду, 23 апреля, в одном из ресторанов в Хадере во время еды подавился и потерял сознание 67-летний мужчина, его сердце остановилось.
На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи.
Служба "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшего реанимировали, а затем направили в больницу "Гилель Яфе".
Состояние пострадавшего остается тяжелым.