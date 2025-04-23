Яд ва-Шем осудил закрытие в Латвии расследования против нацистского преступника Цукурса

В канун Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства Мемориальный центр Яд ва-Шем выступил с осуждением решения Государственной прокуратуры Латвии закрыть расследование, которое велось против нацистского преступника Герберта Цукурса.

В заявлении отмечается, что Цукурс непосредственно причастен к убийству десятков тысяч евреев. "Это решение тем более поразительно, что ужасающие преступления Цукурса несомненны, и Яд ва-Шем готов представить документы из своего архива", – говорится в заявлении.

Мемориальный центр подчеркивает, что Цукурс был высокопоставленным членом "команды Арайса", которая с июня 1941 года по март 1942 года участвовала в массовых убийствах евреев и другого гражданского населения. В конце 1941 года он принимал личное участие в убийствах в Рижском гетто и Румбульском лесу.

Напомним: в начале апреля Государственная прокуратура Латвии приняла решение закрыть продолжавшееся семь лет расследование о причастности латвийского коллаборациониста Герберта Цукурса, члена "команды Арайса", к массовым убийствам евреев во время Холокоста.

Прокуратура заявила, что имеющихся свидетельств недостаточно для установления его личной вины. Согласно решению, свидетельства переживших Холокост являются неполными, в них много противоречий, и они были даны не под присягой – в том числе, советским репрессивным органам и еврейским организациям.

"Тем самым были полностью проигнорированы свидетельства, собранные после войны и под присягой британскими следственными органами. Эти свидетельства находятся в британских архивах", – заявил израильский историк Яаков Фальков, уроженец Латвии.

Герберт Цукурс, знаменитый летчик, в 30-е годы прошлого века считался национальным героем Латвии. После оккупации Риги германскими войсками он вошел в "команду Арайса", которая во время Второй мировой войны, действуя под началом СС, уничтожила не менее 25 тысяч латвийских евреев. Свидетели говорили о его крайней жестокости и личном участии в расстрелах.

После войны нацистский преступник бежал в Латинскую Америку, жил в Бразилии, где его выследили агенты израильской службы внешней разведки "Мосад". В 1965 году Цукурса заманили в ловушку и уничтожили.