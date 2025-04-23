Нетаниягу опоздал на церемонию Дня памяти Холокоста из-за подозрительного дрона

Канцелярия премьер-министра сообщила, что кортеж главы правительства, направлявшийся на церемонию Дня памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" был остановлен по требованию служб безопасности .

Требование было связано с обнаружением неустановленного дрона в районе следования кортежа. После того, как подозрение на угрозу было устранено, кортеж продолжил движение.

В связи с задержкой премьер-министр Биньямин Нетаниягу опоздал на 12 минут к началу церемонии.