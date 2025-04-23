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Израиль

Нетаниягу опоздал на церемонию Дня памяти Холокоста из-за подозрительного дрона

время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 22:08
Нетаниягу опоздал на церемонию Дня памяти Холокоста из-за подозрительного дрона
Flash90

Канцелярия премьер-министра сообщила, что кортеж главы правительства, направлявшийся на церемонию Дня памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" был остановлен по требованию служб безопасности .

Требование было связано с обнаружением неустановленного дрона в районе следования кортежа. После того, как подозрение на угрозу было устранено, кортеж продолжил движение.

В связи с задержкой премьер-министр Биньямин Нетаниягу опоздал на 12 минут к началу церемонии.

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