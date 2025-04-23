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Израиль

Пожарная служба просит любопытных не запускать дроны над пожарами

Пожары
время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 22:08
Пожарная служба просит любопытных не запускать дроны над пожарами
Chaim Goldberg/Flash90

Пожарно-спасательная служба опубликовала обращение к гражданам с просьбой воздержаться от запуска дронов в районе действующего пожара между районами Эштаоль и Бейт-Меир в окрестностях Иерусалима.

Дроны в этой зоне могут помешать работе пожарной авиации и поставить под угрозу деятельность работающих с воздуха и на земле пожарных.

Подчеркивается, что согласно закону, категорически запрещено запускать беспилотные летательные аппараты в радиусе 5 километров от мест проведения экстренных операций пожарно-спасательной службы.

Соблюдение этого правила помогает защитить человеческие жизни и повысить эффективность работы экстренных служб.

Израиль
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