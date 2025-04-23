Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 23 апреля, температура будет значительно выше среднесезонной. Шарав. Облачно. Местами дымка. На юге и не только – пыльная буря. Преимущественно юго-западный ветер (со стороны Египта). Вечером жара спадет, влажность повысится.

В Иерусалиме – 20-36 градусов, в Тель-Авиве – 19-39, в Хайфе – 19-35, в Эйлате – 21-38, в Беэр-Шеве – 20-40, в Мицпе-Рамоне – 21-39, на побережье Мертвого моря – 26-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-40, в Ариэле – 19-37, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-31, на Голанских высотах – 18-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градус, высота волн – 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу жара спадет. В субботу – среднесезонная температура.