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Израиль

Сирены на севере Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Йемена

Цева адом
Йемен
Хуситы
время публикации: 23 апреля 2025 г., 03:58 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 04:33
Сирены на севере Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

В 3:58 23 апреля тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля. Сирена была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи.

ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. "Предприняты попытки перехвата", – сказано в сообщении израильской армии.

Отметим, что предуведомление было совсем коротким: первое сообщение в 3:57 и уже через минуту – сирены. Причем предуведомление было без указания предполагаемой зоны поражения, а сирены – только на северо-западе Израиля.

В 4:21 ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция просит не приближаться к фрагментам сбитой ракеты или противоракет.

Информация уточняется.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 и 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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