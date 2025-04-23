Сирены на севере Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Йемена
В 3:58 23 апреля тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля. Сирена была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи.
ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. "Предприняты попытки перехвата", – сказано в сообщении израильской армии.
Отметим, что предуведомление было совсем коротким: первое сообщение в 3:57 и уже через минуту – сирены. Причем предуведомление было без указания предполагаемой зоны поражения, а сирены – только на северо-западе Израиля.
В 4:21 ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших не поступало.
Полиция просит не приближаться к фрагментам сбитой ракеты или противоракет.
Информация уточняется.
Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 и 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.
Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.
В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.