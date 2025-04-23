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Израиль

Нетаниягу принял участие в совещании по поводу лесных пожаров

Пожары
Полиция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 апреля 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:15
Нетаниягу принял участие в совещании по поводу лесных пожаров
Пресс-служба полиции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр экологии Идит Сильман и генеральный инспектор полиции Дани Леви приняли участие в совещании в объединенном полицейском штабе, созданном в Эштаоле, по поводу сильных лесных и полевых пожаров.

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На совещании присутствовал командующий Иерусалимским округом полиции Амир Арзани и другие высокопоставленные должностные лица аварийно-спасательных организаций.

Тушение пожаров, в том числе около Эштаоля, продолжается на фоне крайне жаркой и сухой погоды.

Ожидается, что к вечеру жара спадет.

Израиль
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