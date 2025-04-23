Нетаниягу принял участие в совещании по поводу лесных пожаров
время публикации: 23 апреля 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:15
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр экологии Идит Сильман и генеральный инспектор полиции Дани Леви приняли участие в совещании в объединенном полицейском штабе, созданном в Эштаоле, по поводу сильных лесных и полевых пожаров.
Пожары в Израиле на фоне сухой и жаркой погоды. Фоторепортаж
На совещании присутствовал командующий Иерусалимским округом полиции Амир Арзани и другие высокопоставленные должностные лица аварийно-спасательных организаций.
Тушение пожаров, в том числе около Эштаоля, продолжается на фоне крайне жаркой и сухой погоды.
Ожидается, что к вечеру жара спадет.