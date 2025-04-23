Бывший юрсоветник Вайнштейн: "Премьер-министр не может функционировать будучи обвиняемым"

Бывший юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн заявил, что премьер-министр, обвиняемый в уголовных преступлениях, не может выполнять свои обязанности.

"Мы видим, что это невозможная ситуация, что необходимо ее пересматривать", – сказал Вайнштейн.

Он добавил, что нападки на судей, которые звучат в связи с затягиванием процесса, неоправданны. "Нетаниягу едет навещать Трампа, Нетаниягу едет навещать своего друга в Венгрии, Нетаниягу на заседании военно-политического кабинета. Судьи не могут игнорировать эти события, затыкать уши, закрывать глава и делать вид, что ничего не происходит", – добавил Вайнштейн.

Он сказал также, что у него нет идеального предложения по решению этой проблемы. "Не исключено, что мы нуждаемся во "французском законе", который отложит суд над премьер-министром до окончания каденции. Я не знаю, каким должен быть этот закон, знаю только, что нынешний закон неудачен", – сказал бывший юридический советник правительства.