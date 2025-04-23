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Израиль

Смотрич против Нетаниягу: "Топтание на месте и ввоз гуманитарной помощи неприемлемы"

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
время публикации: 23 апреля 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 19:33
Смотрич против Нетаниягу: "Топтание на месте и ввоз гуманитарной помощи неприемлемы"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

После конфликта, разразившимся на заседании военно-политического кабинета, Смотрич пояснил, что его претензии направлены в первую очередь в адрес премьер-министра. "У меня претензии к премьер-министру, который не требует от ЦАХАЛа выполнения директив политического руководства. Ввоз логистической помощи, поступающей ХАМАСу – это шаг, с которым я сотрудничать не буду. Точка. Продолжение топтания на месте одновременно с ввозом гуманитарной помощи, в то время как заложники по-прежнему в Газе, неприемлемы".

Министр финансов напомнил, что вся ответственность лежит на премьер-министре. Он потребовал начала широкомасштабной операции по ликвидации власти ХАМАСа. "Необходимы оккупация сектора, создание временной военной администрации, возвращение заложников и начало реализации "плана Трампа". Без всего этого у правительства нет права на существование", – сказал глава "Ционут Датит".

Ранее сообщалось, что министр финансов в беседах с приближенными говорит о возможности выхода из правительства, если военные действия не станут более интенсивными.

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