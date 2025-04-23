Смотрич против Нетаниягу: "Топтание на месте и ввоз гуманитарной помощи неприемлемы"

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

После конфликта, разразившимся на заседании военно-политического кабинета, Смотрич пояснил, что его претензии направлены в первую очередь в адрес премьер-министра. "У меня претензии к премьер-министру, который не требует от ЦАХАЛа выполнения директив политического руководства. Ввоз логистической помощи, поступающей ХАМАСу – это шаг, с которым я сотрудничать не буду. Точка. Продолжение топтания на месте одновременно с ввозом гуманитарной помощи, в то время как заложники по-прежнему в Газе, неприемлемы".

Министр финансов напомнил, что вся ответственность лежит на премьер-министре. Он потребовал начала широкомасштабной операции по ликвидации власти ХАМАСа. "Необходимы оккупация сектора, создание временной военной администрации, возвращение заложников и начало реализации "плана Трампа". Без всего этого у правительства нет права на существование", – сказал глава "Ционут Датит".

Ранее сообщалось, что министр финансов в беседах с приближенными говорит о возможности выхода из правительства, если военные действия не станут более интенсивными.