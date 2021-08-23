Жильцы "Дипломата", согласившиеся на переезд, остаются без "Безека", телевидения и решения проблем с сантехникой

Редакция NEWSru.co.il уже неоднократно писала о проблемах с переселением 240 пожилых жильцов комплекса социального жилья "Дипломат" в Иерусалиме в новые квартиры в гостинице "Верт". Мы пообщались с некоторыми жильцами "Дипломата" и их родственниками, которые рассказали, что новым местом недовольны не все.

Наспех перестроенные под жилые помещения гостиничные номера "Верта" распределялись между жильцами "Дипломата" с помощью жеребьевки. Некоторым жильцам повезло больше, и им достались так называемые бывшие "люксы" – номера с площадью и удобствами, почти не уступающими комнатам в "Дипломате". Другие жильцы сразу получили или настояли на получении комнат, которые хоть и уступают номерам "Дипломата", но при этом не отличаются серьезным нарушением стандартов.

Однако многим достались маленькие темные комнаты, где, как мы уже писали, вода из раковины на кухне и из стиральной машины сливается не в общий слив, а в ванну, где нет места для электроприборов и существует множество других проблем. Среди тех, кому достались такие номера, – одинокие пожилые люди, которым некому помочь, кроме государства.

Одна из них, 88-летняя И., пережившая Катастрофу, рассказала редакции NEWSru.co.il, в какие условия ей предстоит переехать уже через два дня. Наша собеседница говорит, что, в связи с ее болезнями, ей необходима ортопедическая кровать, которая гораздо больше обычной. Площадь полученной ей комнаты – 14 квадратных метров и, если поставить туда такую кровать, другая мебель уже не помещается. В комнате нет подключения ни для телефонной линии, ни для телевидения. Кухонный уголок настолько маленький, что нет места для чайника и в нескольких шкафчиках нельзя поместить ни всю посуду, ни продукты.

Ковролин, который, после ряда публикаций в СМИ и акций протеста жильцов "Дипломата" и их близких, министерство алии и интеграции согласилось поменять, до сих пор не сменили. Все работы по смене покрытия, ремонту сантехники и проведению инфраструктуры для телефонной связи и телевидения будут проводиться уже после того, как И. и многие другие жильцы переедут в новые комнаты. Речь идет о пожилых, зачастую больных людях, многие из которых передвигаются с помощью ходунков ("алихонов").

В министерстве алии и интеграции объясняют, что все работы будут проведены и все проблемы устранены до середины октября "в связи с большим объемом работы и осенними праздниками". Напомним, что у министерства и администрации "Верта" было на эти работы не менее трех месяцев до даты переезда жильцов.

Но даже если все технические проблемы будут решены, это, по мнению самой И. и ее сиделки, не сильно улучшит ситуацию самых пожилых и беспомощных жильцов соцкомплекса. Прежде всего, как объяснила нам сиделка нашей собеседницы, в "Верте" нет места для прогулок – единственное место, куда могут выйти старики, испытывающие трудности в передвижении, это стоянка гостиницы. Кроме того, рядом нет внутригородского транспорта.

"Я не понимаю, как я должна несколько месяцев жить без связи, без телевизора, с торчащими трубами, – говорит И., – и что там делали три последних месяца, пока говорили, что идет ремонт. И я не знаю, куда смогу выйти из своей комнаты, если вообще смогу выйти. В этой комнате можно остановиться на пару дней, но жить там нельзя, тем более старику".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство алии и интеграции, где вновь обещали проверить ситуацию с И. и другими жильцами, оказавшимися в схожих условиях.