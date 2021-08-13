В новых квартирах стариков из "Дипломата" сантехника не соответствует стандартам, люди отказываются переезжать

После того, как жильцам социального комплекса "Дипломат, которые вскоре должны переехать в гостиницу "Верт", показали их новое жилье, семь жильцов заявили, что отказываются переезжать, поскольку переезд влечет за собой сильное ухудшение условий жизни.

Еще шесть жильцов "Дипломата" отказались от предложенных им номеров, но согласились посмотреть другие.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с отказавшимися от переезда жильцами и их родственниками, а также посмотрела видеозапись "экскурсии" по жилью, куда министерство алии и интеграции намеревается переселить пожилых людей.

Оказалось, что помимо старого ковролинового покрытия, которое до сих пор так и не сняли (министерство ранее предлагало старикам самим его поменять, а потом пообещало сделать это за счет министерства, однако уже после переезда), есть множество других проблем. Тесные и не предназначенные для долговременного проживания номера, нехватка места для электроприборов и отсутствие кухонных шкафов, в большей части комнат гостиничного комплекса сантехника не соответствует стандартам гигиены и безопасности.

За неделю до предполагаемого переезда выяснилось, что, когда стандартные гостиничные номера оборудовали кухонными раковинами, не были сделаны сливы для воды из кухни. В большинстве номеров вода из раковины на кухне сливается не в общий слив, а в ванну, как это можно увидеть на фотографиях.

По словам участников "экскурсии", представители министерства алии и интеграции и муниципалитета Иерусалима оказались не в курсе этой проблемы и, когда пожилые люди и их родственники заявили, что такие условия не пригодны для жизни, сказали, что об этом можно будет поговорить "когда жильцы переедут".

Редакция NEWSru.co.il вновь обратилась в пресс-службу министерства алии и интеграции, а также в пресс-службу министра Пнины Тамано-Шаты, с просьбой объяснить, осматривал ли кто-то из министерства, в ведомстве которого находится данное социальное жилье, эти номера прежде, чем принять решение о переводе туда стариков из "Дипломата". Мы также попросили министерство объяснить, как оно намерено решить проблему с сантехникой для пожилых людей, которые уже собрали вещи и должны переезжать через неделю. В настоящий момент мы ждем ответа от пресс-служб министра и министерства.

9 августа у входа в комплекс социального жилья "Дипломат" в Иерусалиме состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек. Решение объявить акцию протеста было принято жильцами комплекса после того, как сотрудники министерства алии и интеграции показали некоторым жильцам их будущие квартиры.

Жильцы выдвинули к министерству алии и интеграции ряд требований, в том числе заменить ковролин в номерах на ламинат или плитку, увеличить кухонные уголки, обеспечить выбор жилплощади, метраж которой не меньше тех квартир, в которых жильцы живут в настоящий момент, заключить индивидуальные договора и др. Под этими требованиями подписи 150 жильцов "Дипломата", которые заявляют, что не переедут в новые квартиры, если их требования не будут удовлетворены. Участники протестной акции рассказали нашей редакции, что на митинге не было ни представителей министерства алии и интеграции, ни русскоязычных депутатов Кнессета.

До 20 августа все 240 жильцов "Дипломата" должны переехать в гостиницу "Верт" (бывшую гостиницу Crowne Plaza). О переезде жильцам сообщили в апреле, однако только в начале августа их начали возить в "Верт", чтобы показать их новые квартиры.

За эти годы часть жильцов расселили – кого-то в другие комплексы соцжилья, кого-то в дома престарелых. Но при этом, несмотря на постоянную угрозу выселения и попытки расселить существующих жильцов, министерство продолжало заселять в гостиницу новых людей.

В 2019 году владельцы "Дипломата" подали в иерусалимский окружной суд иск против министерства абсорбции. Примерно в то же время министерство абсорбции приняло решение о строительстве нового комплекса для жильцов "Дипломата" в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. Строительство застопорилось из-за нехватки должных разрешений, и не начато до сих пор.

В конце июня 2020 года истек срок последнего договора между министерством алии и владельцем "Дипломата". Пнина Тамано-Шата рассказала в эфире радиостанции "Кан Рэка" Яне Брискман, ведущей программы "Особый случай", что с тех пор министерство по решению суда платит ежемесячный штраф в размере 125 тысяч долларов.

Жильцам "Дипломата" было обещано, что их не выселят, пока не будет построен новый комплекс в Писгат-Зеэве. Однако в конце апреля этого года всех жильцов комплекса уведомили о том, что через три месяца они будут вынуждены покинуть свои квартиры – не сообщив, куда именно они переезжают.

Только в начале июня стало известно, что речь идет о переезде в бывшее здание Crowne Plaza.