"Коронавирусный кабинет": учебный год в Израиле начнется 1 сентября

В ночь на понедельник, 23 августа, завершилось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, посвященное началу нового учебного года.

По итогам обсуждения было принято решение о начале учебного года 1 сентября, несмотря на большое число зараженных коронавирусом. Это решение касается не только средней и старшей школы, но и начальных классов.

Школам будет разрешено проводить вакцинацию в учебные часы с согласия родителей, несмотря на возражения министра просвещения Ифат Шаша-Битон.

Кабинет министров постановил, что в "красных" населенных пунктах 8-12 классы, в которых вакцинированы менее 70% учеников, должны будут перейти на дистанционное обучение.

В школьных помещениях должны будут соблюдаться стандартные меры предосторожности: обязательная защитная маска у каждого и "социальная дистанция".

Правительство рассчитывает на то, что проведение ревакцинации среди взрослых позволит снизить заболеваемость среди детей. Ставка также делается на экспресс-тесты и ответственность граждан.

В ходе обсуждения Шаша-Битон вступила в дискуссию с премьер-министром Нафтали Беннетом, заявив, что невозможно добиться соответствия образовательных учреждений "зеленому стандарту" к 1 сентября, так как многие учителя заражены или находятся в карантине, и их некем заменить. Беннет попросил избегать слова "невозможно".

Отметим также, что министр внутренних дел Айелет Шакед и министр внутренней безопасности Амар Бар-Лев отказались голосовать по вопросу о начале учебного года с 1 сентября. Шакед высказала мнение, что требуется больше времени для завершения ревакцинации.

Накануне заседания "коронавирусного кабинета" премьер-министр Нафтали Беннет рассказал членам правительства о новом плане открытия учебного года следующее: "Министр образования с министром здравоохранения и другими министрами разработали подробный, хороший план открытия системы образования. Сегодня мы утвердим этот план, чтобы родители смогли подготовиться. Главное в нем – высокая гражданская ответственность, меньше времени перед экранами компьютеров в Zoom, массовая вакцинация, масштабное тестирование и впервые проведение тестов самими родителями. Имеется в виду, что за сутки до начала учебного года все родители учащихся в Израиле получат набор для быстрого тестирования в домашних условиях, проверят своего ребенка и заполнят форму об отрицательном результате теста. Таким образом, мы сразу сможем выявить большое число зараженных детей, не станем отправлять их в школу и убережем других ребят от заражения. Это станет серьёзнейшим ударом для индекса репродукции вируса и будет способствовать снижению заболеваемости".

В то же время, в воскресенье министерство просвещения опубликовало иные данные, согласно которым, по состоянию на 22 августа, коронавирус был диагностирован у 11912 школьников и 1324 учителей. При этом отмечалось, что около 60% случаев заражения приходятся на начальную школу, а 36% – на 7-12 классы.

Отметим, что в сообщении минздрава речь шла обо всех образовательных учреждениях, а в сообщении минпроса – только о школах.