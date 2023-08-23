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    В Израиле

    В Хевроне размечены для разрушения квартиры террористов, убивших Бат-Шеву Нигри

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    В Хевроне размечены для разрушения квартиры террористов, убивших Бат-Шеву Нигри
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Хевроне размечены для разрушения квартиры террористов, убивших Бат-Шеву Нигри
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на 23 августа бойцы инженерного подразделения ЦАХАЛа в Хевроне разметили для последующего разрушения квартиры, в которых проживали террористы, убившие израильтянку Бат-Шеву Нигри.

    Во время проведения операции местные жители пытались помешать действиям военных, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью. Никто из израильтян не пострадал.

    Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении теракта на Хевронском нагорье и убийстве Бат-Шевы Нигри были задержаны братья Закар и Махмуд Натир из Хеврона. В ходе допроса задержанные подтвердили свою причастность к этому теракту. У них найдено оружие – автоматическая винтовка М-16, которое могло быть использовано при обстреле автомобиля израильтян.

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    21 августа между деревней Ятта и южной промышленной зоной Хеврона, недалеко от штаба региональной бригады ЦАХАЛа "Йегуда" из автомобиля была обстреляна машина, в которой находились трое израильтян – мужчина, женщина и девочка шести лет. В результате теракта была убита 40-летняя Бат-Шева Нигри, мать троих детей. Тяжелые ранения получил 39-летний Арье Готлиб, он находится в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве. Девочка не пострадала.

    "Батальоны мучеников аль-Аксы", боевое крыло ФАТХа, взяли на себя ответственность за теракт. В заявлении, распространенном группировкой, говорится, что теракт был осуществлен в "память о поджоге мечети Аль-Акса в 1969 году, и как напоминание о преступлениях сионистского врага".

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    Опубликовано видео задержания подозреваемых в причастности к теракту, в котором погибла Бат-Шева Нигри
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    Палестинские источники: по подозрению в теракте возле Хеврона задержаны братья Закар и Махмуд Натир
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2023
    Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту, в результате которого была убита Бат-Шева Нигри
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