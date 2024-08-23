ЦАХАЛ перевыполнил план летнего призыва срочников в боевые части

Управление кадров Армии обороны Израиля завершило летний призыв 2024 года в боевые подразделения. Как сообщает военный корреспондент портала Walla Амир Бухбут, на фоне повышенной мотивации срочников план призыва был существенно перевыполнен.

У мужчин план призыва в силы ПВО и ПРО перевыполнен на 31%, в подразделения легкой пехоты – на 30%, в корпус полевой разведки – на 20%, в артиллерийские войска – на 15%, в танковые войска – на 12%, в спасательные подразделения – на 11%, в инженерные войска и в бригаду "Кфир" – на 10%, в бригаду НАХАЛ – на 9%, в бригаду "Голани" – на 8%, в бригаду "Гивати" – на 7%, в пограничную полицию МАГАВ – на 3%. Призыв в бригаду "Цанханим" прошел в соответствии с планом.

У женщин план призыва в артиллерийские войска был перевыполнен на 59%, в спасательные подразделения – на 33%, в полевую разведку – на 28%, в пограничную полицию – на 15%, в легкую пехоту – на 17%, в силы ПВО и ПРО – на 1%.