ЦАХАЛ публикует результаты весеннего призыва: очень высокая мотивация служить в боевых войсках

Армия обороны Израиля опубликовала статистические данные по результатам призыва в марте-апреле 2024 года в боевые подразделения. В соответствии с этой публикацией, мотивация призывников идти в боевые войска крайне высока, ни в одном подразделении не было недобора.

По данным о призыве юношей, в инженерные войска призвано 120% от целевого количества новобранцев, в НАХАЛь призвано 117% от запланированного, как и в "Гивати". В бригаду "Голани" призвано 113% новобранцев. В поисково-спасательные подразделения "Командования тылом" призвано 112% от целевого количества. В бригаду "Кфир" призвано 111% новобранцев, аналогичный процент призыва зафиксирован в артиллерийских войсках.

В бронетанковые войска призвано 108% новобранцев от целевого количества, в пограничную полицию МАГАВ – 107%, в ПВО – 105%, в пограничные войска – 101%, в разведподразделения – 100% набор, также как и в парашютно-десантные войска.

Данные о призыве девушек еще более впечатляют. В спасательные войска Командования тылом призвано 170% девушек, в пограничные войска призвано 158% девушек от целевых задач призыва, в боевую разведку – 210%, в артиллерию – 195%, в ПВО – 114%, в пограничную полицию МАГАВ – 139%. Всего на службу в боевых подразделениях призвано 157% от целевого количества девушек-военнослужащих.