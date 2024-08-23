Операции ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы около 30 целей, уничтожены десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. Ликвидированы десятки террористов. Израильские ВВС за сутки атаковали около 30 целей в Газе.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и в окрестностях Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими за сутки ликвидированы десятки террористов, в том числе с применением авиации.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что ими за сутки были уничтожены десятки террористов.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали боевика, перевозившего взрывчатку, и атаковали позицию, с которой боевики вели обстрел.