x
23 августа 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2024
|
23 августа 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операции ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы около 30 целей, уничтожены десятки террористов. Видео

время публикации: 23 августа 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 09:34
Операции ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы около 30 целей, уничтожены десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. Ликвидированы десятки террористов. Израильские ВВС за сутки атаковали около 30 целей в Газе.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и в окрестностях Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими за сутки ликвидированы десятки террористов, в том числе с применением авиации.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что ими за сутки были уничтожены десятки террористов.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали боевика, перевозившего взрывчатку, и атаковали позицию, с которой боевики вели обстрел.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2024

322-й день войны в Израиле. Хронология событий