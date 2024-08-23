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Израиль

Кибуцное движение отмежевалось от сбора пожертвований на церемонию памяти

время публикации: 23 августа 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 09:44
Кибуцное движение отмежевалось от сбора пожертвований на церемонию памяти
Yonatan Sindel/Flash90

Руководство кибуцного движения заявило, что не имеет никакого отношения к кампании по сбору пожертвований на проведение церемонии памяти жертв резни 7 октября.

"Наши церемонии мы проведем сами. Нам не нужны пожертвования и мобилизация ресурсов для их проведения. Кампания не была согласована с нами и проводится без нашего ведома, – цитирует представителей движения портал Walla/ – Мы не собираем милостыню, у нас есть достаточно ресурсов и инструментов для проведения наших церемоний".

Кампанию по сбору средств на платформе beactive проводит движение "Куму" ("Вставайте"), созданное жителями Западного Негева "с целью объединить голоса пострадавших и эвакуированных общин". Согласно сайту движения, у его истоков стоят Йонатан Шимриз, брат похищенного ХАМАСом и случайно застреленного ЦАХАЛом Алона Шимриза, Ор Гат, сын убитой террористами Кинерет Гат и брат Кармель и Ярден Гат, похищенных террористами и возвращенных в рамках сделки, Галь Фихович из эвакуированного кибуца Дорот, и Омри Шифрони, гостивший 7 октября у родных в Беэри.

На текущий момент кампания собрала 1,66 миллиона шекелей пожертвований.

Израиль
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