ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге Ливана группу ракетчиков, предотвратив обстрел. Видео

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге Ливана группу террористов, которые готовились к ракетному обстрелу целей на израильской территории.

После точного поражения цели был зафиксирован спонтанный пуск ракеты, что подтверждает факт поражения ракетной установки, готовой к запуску. Отметим, что террористы действовали из района жилой застройки в Тир Харфе.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели в районе Шебаа на юге Ливана.