ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге Ливана группу ракетчиков, предотвратив обстрел. Видео
время публикации: 23 августа 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 08:56
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге Ливана группу террористов, которые готовились к ракетному обстрелу целей на израильской территории.
После точного поражения цели был зафиксирован спонтанный пуск ракеты, что подтверждает факт поражения ракетной установки, готовой к запуску. Отметим, что террористы действовали из района жилой застройки в Тир Харфе.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели в районе Шебаа на юге Ливана.
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