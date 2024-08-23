Прокурор МУС призвал суд выдать ордера на арест Нетаниягу, Галанта и Синуара

Главный обвинитель Международного уголовного суда Карим Хан призвал суд вынести решение по его запросу на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидера ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщает Times of Israel.

Хан настаивает на том, что соответствующее решение должно быть принято безотлагательно.

Напомним, запрос поступил на рассмотрение судей Международного уголовного суда в мае этого года. Обвинения против лидеров ХАМАСа (кроме Синуара там были упомянуты Исмаил Ханийя и Мухаммад Дэйф, ликвидированные в последние месяцы) включают ведение войны на уничтожение, убийства, захват заложников, изнасилование, сексуализирование насилие в отношении удерживаемых.

Нетаниягу и Галанту инкриминируются ведение войны на уничтожение, использование голода как оружия войны, создание препятствий для оказания гуманитарной помощи и целенаправленные военные удары по мирному населению.