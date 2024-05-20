МУС запросил ордера на арест Нетаниягу и Галанта, Синуара, Ханийи и Дэйфа

Международный уголовный суд запросил выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщил телеканалу CNN главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан.

Также запрошены ордера на арест израильского министра обороны Йоава Галанта, главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и главаря боевого крыла группировки Мухаммада Дияба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мухаммад Дэйф.

Как отмечает CNN, это станет первым случаем выдачи ордера на арест руководителя государства, являющегося близким союзником США. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина по обвинению в причастности к похищению украинских детей.

Запрос поступил на рассмотрение судей Международного уголовного суда, которым и предстоит принять решение. Обвинения против лидеров ХАМАСа включают ведение войны на уничтожение, убийства, захват заложников, изнасилование, сексуализирование насилие в отношении удерживаемых.

Нетаниягу и Галанту инкриминируются ведение войны на уничтожение, использование голода как оружия войны, создание препятствий для оказания гуманитарной помощи и целенаправленные военные удары по мирному населению.