Скандал вокруг церемонии 7/10 и брожение на фоне ожидания сделки. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Последние недели были весьма удачными в политическом плане для коалиции в целом и для премьер-министра Биньямина Нетаниягу в частности. Результаты опросов свидетельствовали о росте популярности коалиции и правящей партии, и даже внутренние распри, которые еще недавно казалось вот-вот развалят правительство, слегка поутихли. И тут разразился скандал вокруг церемонии дня памяти жертв 7 октября. На данный момент неясно, состоится ли она, и если да, то в каком формате. Однако все, что произошло вокруг подготовки этой церемонии, уже причинило коалиции имиджевый ущерб, способный, если не свести на нет все достижения последних недель, то определенно изменить тенденцию. Именно это отличает, по мнению многих в политической системе и вокруг нее, Нетаниягу нынешнего от того, кто находился во главе правительства десять лет назад: политические ошибки, которые можно было предвидеть и не допустить, сейчас совершаются часто и на "ровном месте".

Одновременно продолжаются попытки стабилизировать коалицию на фоне возможной сделки с ХАМАСом. В окружении Нетаниягу надеются, что улучшение ситуации в опросах отобьет охоту потенциальных "путчистов" разваливать коалицию раньше времени. Остановит ли это лидеров партий правого фланга? Пока неясно, однако заявления депутатов от "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" звучат гораздо менее твердо, чем раньше.

Скандал вокруг траурной годовщины

Все было предсказуемо в скандале, разразившемся вокруг запланированной церемонии дня памяти жертв 7 октября. Начиная с самого факта церемонии и завершая личностью министра, получившего право координировать ее подготовку.

Вопрос о самой церемонии спорный. Быстро стало ясно, что речь пойдет о помпезном действии, плохо сочетающимся с теми непростыми днями, которые переживает страна, эвакуированные из своих домов люди и родственники заложников. В этих условиях можно было ограничиться символической акцией, которая вызвала бы меньше раздражения, и дала бы оппозиции меньше поводов для нападок. Однако решено было иначе. Если исходить из того, что правительство "хотело как лучше, а получилось как всегда", имело смысл попытаться организовать церемонию совместно с главами населенных пунктов юга страны. Однако и это сделано не было. Справедливости ради надо отметить, что шанс на сотрудничество в организации церемонии был невелик. Но отсутствие минимальной попытки превратить церемонию в то, что важно тем, кто непосредственно пострадал 7 октября, был еще одной грубой ошибкой.

Не менее грубой была ошибка с назначением Мири Регев на должность официального организатора церемонии. Министр транспорта давно ассоциируется у многих с вульгарностью, крикливостью и неудержимым стремлением к самопиару. Протесты против ее назначения были ожидаемы и не заставили себя ждать.

Оппозиция немедленно и очень умело использовала не слишком продуманный и умный шаг правительства. Один за другим лидеры оппозиционных партий объявили о том, что бойкотируют церемонию. Глава "Еш Атид" Яир Лапид объявил это правительство "нелегитимным". Авигдор Либерман посоветовал заменить церемонию на несколько действий, символизирующих траур и на создание государственной следственной комиссии, а Бени Ганц призвал передать организацию церемонии главам населенных пунктов, пострадавших 7 октября.

На фоне протестов и давления на правительство с требованием отменить или полностью видоизменить церемонию, муниципалитеты Сдерота и Офаким объявили, что не примут участия в бойкоте, который объявили кибуцы районов, прилегающих к границе с Газой. Мэр Сдерота – Алон Давиди приближенный к премьер-министру, мэр Офаким – Ицхак Данино баллотировался от "Ликуда". То, что именно эти два мэра не присоединились к бойкоту и даже заявили, что готовы принять церемонию, более всего свидетельствует о том, что весь процесс превратился в политический. Ответственность за это несет, прежде всего, правительство. Уже не в первый раз его в целом благие инициативы завершаются фиаско из-за того, как нескладно и несуразно инициативы реализуются.

22 августа стало известно, что несколько министров и депутатов от "Ликуда" обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом отменить церемонию. В то же время Регев требует ее проведения в том формате, решение о котором приняло правительство. Нетаниягу придется принимать решение, чтобы выбраться их тупиковой ситуации, в которую он сам себя и загнал.

Сделка и будущее коалиции

Несмотря на публикации о кризисе на переговорах по сделке с ХАМАСом, премьер-министр продолжает готовиться к политическим последствиям ее возможного утверждения. На этой неделе Нетаниягу дважды встречался с главой "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем. Изначально сообщалось, что речь на этих встречах шла о подготовке проекта государственного бюджета на 2025 год. Однако позднее стало известно, что основной темой бесед было обсуждение будущего коалиции в случае утверждения сделки с ХАМАСом. Нетаниягу прощупывает почву тем более тщательно на фоне тупика, в который зашли переговоры с Гидеоном Сааром о присоединении "Ямин Мамлахти" к коалиции. На этой неделе Саар вновь заявил, на сей раз в эфире радиостанции "Кан РЭКА", что вопрос вступления в правительство не стоит на повестке дня. "Разногласия по поводу ведения войны никуда не исчезли и становятся все более очевидными", – пояснил Саар. Он добавил, что к разногласиям добавились вопросы, касающиеся процесса формирования бюджета на будущий год. Несмотря на эти, на первый взгляд деловые мотивы, многие в "Ликуде" убеждены, что в случае соблазнительного предложения со стороны Нетаниягу Саар найдет возможность объяснить своим сторонникам, почему он изменил решение и присоединится к правительству. Такого предложения пока не поступало.

Тем временем Нетаниягу проверяет границы "допустимого" правыми партиями. Смотрич не дал в ходе встреч с премьером однозначного ответа по поводу того, при каких условиях он будет готов если не поддержать сделку с ХАМАСом, то хотя бы дать ей быть утвержденной без развала коалиции. Однако все сильнее впечатление, что воодушевление, с которым религиозные сионисты говорили о "недопустимой сделке", стал заметно таять. Депутат Кнессета Моше Соломон в интервью Newsru.co.il говорил не только о "красных линиях", но и важности сохранения правительства национального лагеря.

В "Оцма Иегудит" также сделали полшага назад. Глава фракции Ицхак Кройзер в интервью "Кан РЭКА" всеми силами уклонялся от ответа на вопрос о том, что будет делать Итамар Бен-Гвир и его партия, если Нетаниягу все же подпишет сделку. Кройзер вновь и вновь повторял, что Нетаниягу обозначил параметры и "обязан им следовать".

Два фактора могут быть причиной такой сдержанности со стороны правых радикалов. Прежде всего, стабилизация положения коалиции в опросах. На фоне последних опросов в окружении Нетаниягу полагают, что есть шанс продлить существование коалиции до конца 2025 года. Этот оптимизм разделяют далеко не все в политической системе. Глава НДИ Авигдор Либерман по-прежнему убежден, что Нетаниягу инициирует роспуск Кнессета ближайшей осенью.

В настоящий момент, впрочем, состояние политического здоровья премьер-министра достаточно стабильное, и коалиционные партнеры – и правые, и ультраортодоксы – заметно смягчили риторику в отношении премьер-министра.

Нетаниягу слишком опытный политик для того, чтобы почивать на лаврах опросов. Никто на самом деле не знает деталей сделки, а тем более не в состоянии предсказать итог переговоров. Возможно еще и с этим связан изменившийся тон депутатов от правых партий. Нет смысла швыряться угрозами, когда неясно, будут ли они уместны.

Оппозиция: призывы войти в правительство в обмен на дату выборов

В оппозиции, в свою очередь, нет единого мнения по поводу того, стоит ли оказывать поддержку коалиции в любой форме в случае заключения сделки с ХАМАСом.

Глава "Еш Атид" Яир Лапид и ранее говорил о "сети безопасности", которую он готов предоставить для того, чтобы утвердить сделку, если до нее дойдет.

Несколько депутатов от "Махане Мамлахти", в свою очередь, предлагают пойти дальше и присоединиться к коалиции до выборов. Эти депутаты, в первую очередь Матан Каана, выдвигают два условия: такой шаг должны сделать все сионистские партии в Кнессете, а Нетаниягу со своей стороны должен согласиться на назначение даты выборов, приемлемой для оппозиции.

На данном этапе, и то, и другое условие выглядят малореальными. В оставшееся до возвращения Кнессета с каникул время Нетаниягу будет проверять перспективы утверждения бюджета. Этот барьер вместе с событиями на фронтах, включая, разумеется, иранский, станут определяющими факторами в вопросах будущего коалиции и определения даты выборов.