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Израиль

ЦАХАЛ разрушил туннель ХАМАСа длиной около километра в районе Рафиаха

время публикации: 23 августа 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 15:46
ЦАХАЛ разрушил туннель ХАМАСа длиной около километра в районе Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы инженерного подразделения и Южной бригады дивизии Газы совместно с подразделением "Яалом" выявили и разрушили подземный туннель ХАМАСа в районе Рафиаха. Длина разрушенного туннеля – не менее километра.

Работы по выявлению и обследованию туннеля велись несколько недель, в нем были обнаружены взрывные устройства, электрическая инфраструктура, бронированные двери.

Туннель неоднократно использовался террористами для нападений. 11 августа наблюдатели дивизии Газы выявили группу террористов ХАМАСа, вышедшую из этого туннеля и готовую атаковать израильских военнослужащих. Террористы были ликвидированы посредством БПЛА.

С начала войны ЦАХАЛ ведет работу по уничтожению подземной инфраструктуры террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

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