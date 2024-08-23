ЦАХАЛ разрушил туннель ХАМАСа длиной около километра в районе Рафиаха

Силы инженерного подразделения и Южной бригады дивизии Газы совместно с подразделением "Яалом" выявили и разрушили подземный туннель ХАМАСа в районе Рафиаха. Длина разрушенного туннеля – не менее километра.

Работы по выявлению и обследованию туннеля велись несколько недель, в нем были обнаружены взрывные устройства, электрическая инфраструктура, бронированные двери.

Туннель неоднократно использовался террористами для нападений. 11 августа наблюдатели дивизии Газы выявили группу террористов ХАМАСа, вышедшую из этого туннеля и готовую атаковать израильских военнослужащих. Террористы были ликвидированы посредством БПЛА.

С начала войны ЦАХАЛ ведет работу по уничтожению подземной инфраструктуры террористической организации ХАМАС в секторе Газы.