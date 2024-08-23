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Израиль

ЦАХАЛ атаковал командный комплекс ХАМАСа в здании бывшей школы

время публикации: 23 августа 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 14:59
ЦАХАЛ атаковал командный комплекс ХАМАСа в здании бывшей школы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по командному пункту террористической организации ХАМАС, который был расположен в здании бывшей школы "Джафар Али Бен Абу Талеб" в районе Зейтун в Газе. Атаке предшествовал сбор разведывательной информации, чтобы исключить жертвы среди мирного населения.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, этот командный пункт ХАМАС использовал для концентрации большого количества оружия, оттуда велось управление террористической деятельностью в данном районе. Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения ущерба гражданскому населению.

Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские объекты в качестве щита для террористической деятельности.

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