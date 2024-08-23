ЦАХАЛ атаковал командный комплекс ХАМАСа в здании бывшей школы

Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по командному пункту террористической организации ХАМАС, который был расположен в здании бывшей школы "Джафар Али Бен Абу Талеб" в районе Зейтун в Газе. Атаке предшествовал сбор разведывательной информации, чтобы исключить жертвы среди мирного населения.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, этот командный пункт ХАМАС использовал для концентрации большого количества оружия, оттуда велось управление террористической деятельностью в данном районе. Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения ущерба гражданскому населению.

Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские объекты в качестве щита для террористической деятельности.