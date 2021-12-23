В деревни Аль-Азария обнаружены взрывные устройства

Силы полиции Израиля совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) провели операцию по конфискации незаконно хранившегося оружия и боеприпасов в деревне Аль-Азария на северо-востоке Иерусалима.

В ходе операции в местной школе был произведен обыск, и полицейские обнаружили три самодельных взрывных устройства.

Обнаруженные боеприпасы были обезврежены саперами полиции, прибывшими на место. Трое местных жителей задержаны по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.