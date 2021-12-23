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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 10:10

Марш в Хомеш: правительство откладывает принятие решения о судьбе йешивы

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Марш в Хомеш: правительство откладывает принятие решения о судьбе йешивы

Решение о дате разрушения йешивы в Хомеш будет принято после завершения траурной недели ("шивы") по Иегуде Диментману, убитому в теракте 16 декабря.

Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на источники в системе безопасности. Согласно опубликованной информации, в силовых структурах заявляют, что рано или поздно йешива будет разрушена. Йешива в Хомеше существует 15 лет, впервые она была основана через год после насильственного выселения жителей поселка в рамках программы размежевания. Силы безопасности раз за разом разрушают ее, но еврейские активисты восстанавливают и продолжают изучение Торы.

Ожидается, что после следующего разрушения на месте будут дислоцированы бойцы пограничной полиции (МАГАВ), которые воспрепятствуют возвращению евреев в Хомеш.


23 декабря состоится марш правых активистов, которые требуют не разрушать йешивы. Марш завершится митингом на месте убийства Иегуды Диментмана. Ожидается, что в мероприятии примут участие тысячи людей. В последние дни члены семьи Диментман беседовали с премьер-министром Нафтали Беннетом и министром обороны Бени Ганцем и просили их воспрепятствовать разрушению йешивы.

Накануне на КПП "Хизме" на въезде в Иерусалим полиция задержала раввина Элишму Коэна главу йешивы в Хомеше. Формальным основанием для задержания раввина Коэна является нарушение им так называемого закона о размежевании, согласно которому израильтянам запрещено находиться в тех местах, где раньше стояли разрушенные поселения.

Раввин Коэн был освобожден через несколько минут и вызван на допрос в качестве подозреваемого.

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