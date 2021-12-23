На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей

Эпидемию "птичьего гриппа" в Верхней Галилее специалисты называют одной из самых серьезных за всю историю Израиля. На озере Хула погибли тысячи перелетных птиц. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

По оценкам Управления природы и парков, за несколько дней на озере и рядом с ним умерли 1800 журавлей, большая их часть все еще находится в воде.

Специалисты полагают, что вирус был занесен в Израиль перелетным птицами, журавлями или пеликанами, затем он распространился по северу Израиля, включая птицеводческие хозяйства в кибуцах и мошавах.

Издание "Глобс" со ссылкой на министерство сельского хозяйства написало, что за последние три дня были уничтожены 27 птичников, и еще 33 - предстоит уничтожить. Таким образом, в 60 птичниках будут уничтожены более 320 тысяч птиц. Причинен огромный экономический ущерб хозяйствам.

Вирус H5N1, известный как "птичий грипп", представляет опасность и для людей. Поэтому Управление природы и парков просит израильтян не прикасаться к мертвым птицам, а сообщать о них по телефону *3639.

Жители Галилеи рассказывают о необычном поведении журавлей. У больных птиц нарушен инстинкт самосохранения, они перестают бояться людей. Телеканал "Кан-11" показал кадры, на которых можно увидеть, как журавли вплотную подходят к жилью человека.

В прошлое воскресенье группа школьников из Хацор а-Глилит побывала в заповеднике Хула, где дети контактировали с больными пернатыми. Из-за угрозы заражения "птичьим гриппом" они начали получать "профилактическое лечение". Телеканал "Кан-11" 23 декабря передал, что никто из детей не заразился.

Впервые с "птичьим гриппом" Израиль столкнулся в 2006 году, когда произошла вспышка заболеваемости в птичниках на юге Израиля.