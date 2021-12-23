В больницу "Бейлинсон" из Герцлии доставлены с травмами пешеход и сбивший его мотоциклист

На улице Вейцмана в Герцлии мотоциклист сбил пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход, 44-летний мужчина, получил множественные травмы. К приезду "скорой" он был в сознании. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон".

30-летний мотоциклист получил травмы средней тяжести, и также доставлен в "Бейлинсон".