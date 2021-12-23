Прокуратура ужесточила условия сделки с Арье Дери, переговоры в тупике

Переговоры по досудебной сделке между главой партии ШАС Арье Дери и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом зашли в тупик из-за разногласий по вопросу о признании преступлений Дери позорными.

Накануне все детали сделки были согласованы, однако в последний момент представители государственного обвинения изменили свою позицию по вопросу о "калоне", иными словами о том, будут ли считаться преступления, совершенные Дери, позорными. Глава ШАС и его адвокат Навот Тель Цур настаивают на том, чтобы в тексте вердикта суда вообще не упоминалась тема "позорных действий". В свою очередь, прокуратура настаивает на том, чтобы было записано, что обвинение не обязуется не утверждать, что речь идет о позорных действиях.

Этот вопрос имеет значение для возможного возвращения Дери в политическую жизнь. Политик, чьи действия признаны позорными, не может вернуться в политику на протяжении семи лет. Дери намерен подать в отставку из Кнессета именно для того, чтобы у прокуратуры не было оснований говорить о "позоре", так как речь идет о частном лице. Однако, если Дери захочет вернуться в политику, ожидается, что будет подана апелляция, и в ходе ее рассмотрения поднят вопрос о "позорных действиях".

Отмечается, что изменение позиции госпрокуратуры последовало под давлением прессы и кругов в юридической и политической системах. В последние дни Авихай Мандельблит подвергался острой критике за сделку с Арье Дери.