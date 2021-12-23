По просьбе прокуратуры, суд над Нетаниягу будет прерван на три недели

Окружной суд в Иерусалиме удовлетворил просьбу прокуратуры отменить три заседания суда по делам, фигурантом которых является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, просьба об отмене трех заседаний суда была мотивирована необходимостью подготовиться к свидетельским показаниям тех, кто последует за Ниром Хефецом. Защита дала свое согласие, обусловив его тем, что суд не будет прерван до завершения перекрестного допроса Нира Хефеца.

Как сообщалось ранее, в январе должен начаться допрос второго государственного свидетеля Шломо Фильбера.