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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 07:56

Хермон открывается для посетителей

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Хермон открывается для посетителей

В четверг, 23 декабря, горный курорт Хермон в этом сезоне впервые открывается для посетителей. Температура воздуха на Хермоне - 0 градусов, ветра нет.

Администрация курорта передает, что канатная дорога откроется, если позволят погодные условия.

Посетителей просят заранее зарегистрироваться на сайте курорта.

В настоящий момент толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.


В настоящий момент толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

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