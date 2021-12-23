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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 13:43

Саар инициирует закон о борьбе с подстрекательством в интернете

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Саар инициирует закон о борьбе с подстрекательством в интернете

Министр юстиции Гидеон Саар на следующей неделе намерен представить министерской комиссии по законодательству законопроект, позволяющий удалять из социальных сетей контент, который с высокой вероятностью может причинить ущерб безопасности государства, общества или отдельных граждан.

Законопроект позволяет судье окружного суда принять решение об удалении подстрекательской публикации в социальных сетях.

Такое распоряжение может быть принято при двух условиях: публикация является уголовным нарушением и с высокой вероятностью может причинить ущерб безопасности государства, общества или отдельных граждан.


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