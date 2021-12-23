Саар инициирует закон о борьбе с подстрекательством в интернете
Министр юстиции Гидеон Саар на следующей неделе намерен представить министерской комиссии по законодательству законопроект, позволяющий удалять из социальных сетей контент, который с высокой вероятностью может причинить ущерб безопасности государства, общества или отдельных граждан.
Законопроект позволяет судье окружного суда принять решение об удалении подстрекательской публикации в социальных сетях.
Такое распоряжение может быть принято при двух условиях: публикация является уголовным нарушением и с высокой вероятностью может причинить ущерб безопасности государства, общества или отдельных граждан.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
Кнессет обсуждает контроль над интернет-контентом. Правый лагерь называет это покушением на свободу слова
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