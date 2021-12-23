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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 13:19

Дело о сутенерстве в "Гильбоа": одна из надзирательниц дала показания

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Дело о сутенерстве в "Гильбоа": одна из надзирательниц дала показания

Одна из надзирательниц Управления тюрем (ШАБАС), несколько лет назад, во время службы в ЦАХАЛе, служившая в "Гильбоа", дала показания по делу о сутенерстве в тюрьме.

Это третьи показания по этому делу. Ранее показания дали начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит и военнослужащий ЦАХАЛа, служивший в "Гильбоа".

Ни подозреваемые среди сотрудников ШАБАСа, ни еще четыре надзирательницы, подававшие в прошлом жалобы, еще не были вызваны для дачи показаний.


Напомним, в конце ноября начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" заявил, что в прошлом в тюрьме имели место случаи "сутенерства", когда девушек-военнослужащих направляли в те корпуса тюрьмы, где содержались террористы. Там заключенные совершали развратные действия в отношении девушек. Нередко девушек направляли по прямому "заказу" заключенных.

Министр внутренней безопасности Омер Бар Лев обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с запросом о возможности начала расследования в связи со свидетельскими показаниями начальника тюрьмы. Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай заявил, что свидетельские показания находятся в стадии проверки.

ЦАХАЛ объявил о создании комиссии, которая проверит необходимость распределения военнослужащих срочной службы на службу за пределами армейских подразделений, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

В 2018 году проходило расследование инцидента, когда военнослужащая подверглась сексуальным домогательствам со стороны террориста, который требовал от куратора по вопросам разведки в тюрьме назначить именно ее в корпус, где он отбывал наказание. Расследование в отношении куратора завершилось его временным отстранением от должности, однако уголовное дело было закрыто за недостаточностью улик.

В середине декабря государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть дело о случаях сутенерства в тюрьме "Гильбоа".


Согласно решению Айсмана, офицер, отправлявший девушек-военнослужащих в корпуса с террористами, будет вызван на повторный допрос. Речь идет об офицере по имени Рани Баша. Начальник ШАБАСа Кэти Пери тем временем распорядилась начать процесс отставки этого офицера от должности.

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