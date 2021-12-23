Один из охранников, вступивших в конфликт с депутатом Бен Гвиром, в прошлом восхвалял террориста ХАМАС

23 декабря газета "Исраэль а-Йом" сообщила подробности о столкновении депутата Кнессета Итамар Бен Гвира ("Ционут Датит") с охранниками в выставочном комплексе "Ганей Тааруха".

Как сообщает издание, один из охранников - Мухаммад Шуэйки - в прошлом опубликовал запись в социальных сетях, в которой славил террориста, ликвидированного в 2016 году. Речь идет об Али Шуэйки, который был застрелен в 2016 году после того, как бросал бутылки с воспламеняющейся смесью. "Пусть Аллах смилостивится над твоим духом, дорогой мой. Таковым было твое желание и с помощью Аллаха оно реализовано. Ты мечтал о рае и рай ты обретешь", - написал тогда Шуэйки.

Комментируя это сообщение депутат Бен Гвир заявил: "Как выясняется, те кто напали на меня вчера были не просто хулиганами, а сторонниками ХАМАСа. Хочу посмотреть в глаза тем, кто "верил" их версии".

Напомним, на стоянке выставочного комплекса "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве произошел конфликт между депутат Кнессета Итамаром Бен-Гвиром ("Ционут Датит") и сторожами-арабами.

Конфликт вспыхнул из-за того, что депутат якобы припарковал машину в запрещенном месте. По словам охранников, на просьбу переставить автомобиль Бен-Гвир заявил, что он депутат и ему можно парковаться там, где он считает нужным.

Как утверждает Бен-Гвир, в ходе спора между ним и сторожами на стоянке он почувствовал себя "под угрозой" и поэтому вытащил пистолет, и продолжил беседу уже с оружием в руках.

Инцидент был завершен с прибытием полиции. Бен-Гвир подал на охранников жалобу. "Это не был конфликт из-за места стоянки, это было гораздо серьезнее. Один из хулиганов был вооружен и несколько раз повторил: "Мы тебя убьем". Только тогда я вытащил оружие.

Позднее депутат Кнессета Бен Гвир был вызван к главе службы безопасности Кнессета для дачи объяснений по поводу этого инцидента.