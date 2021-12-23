В Нетании электровелосипедист получил тяжелые травмы после столкновения с другим велосипедистом

На бульваре Бен Гурион в Нетании столкнулись два электровелосипедиста. Один из них, 15-летний подросток, получил тяжелые травмы, и еще по дороге в больницу он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что нашли пострадавшего лежащим на тротуаре. Подросток при падении ударился головой и разбил лицо. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу "Бейлинсон".

Второй участник этого ДТП, 40-летний мужчина, получил легкие травмы. Он был доставлен в больницу "Ланиадо".