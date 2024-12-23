Командиру десантной бригады будет объявлен выговор

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении проверки в отношении командира десантной бригады полковника Ами Битона, о котором утверждалось, что он ведет себя неподобающим образом. Ее выводы представлены командующему Центральным военным округом генерал-майору Ави Балуту.

Речь идет об утверждениях, которые были предметом разбирательства несколько месяцев назад, однако в связи с тем, что они повторялись, была проведена повторная проверка. По распоряжению Балута ее проводил офицер в звании бригадного генерала. Командиры и солдаты дали показания о действиях Битона.

Комиссия установила, что в отношении подчиненных полковник вел себя не так, как полагается офицеру, унижая и даже оскорбляя их. Утверждения, что он руководствовался неделовыми соображениями, подвергая опасности подчиненных, были отвергнуты – решения, нередко принимаемые под огнем, соответствовали оперативным нормам и предотвратили потери.

Отмечается, что после разъяснительной беседы с предыдущим командиром 98-й дивизии Даном Гольдфусом поведение Битона изменилось к лучшему. Было также решено принять в расчет, что во главе своей бригады он более года ведет боевые действия на трех фронтах, показав себя мужественным и компетентным офицером. В связи с этим было решено ограничиться объявлением полковнику Битону выговора.