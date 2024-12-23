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Израиль

Ганц: "Закон о призыве – это автомобиль без мотора"

Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 23 декабря 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 14:46
Ганц: "Закон о призыве – это автомобиль без мотора"
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Нетаниягу не стремится к смене власти ХАМАСа. ЦАХАЛ продолжит действовать в Газе. Тот, кто думает, что солдаты ЦАХАЛа не будут более действовать в Джабалии и других местах, еще проснулся после 7 октября".

И далее: "Я говорил на заседании кабинета, что те, кто сегодня учатся в девятом классе школы, еще будут воевать в Газе. ХАМАС не превратится в миротворцев. И даже если будет то, что мы предлагаем давно – создание Управления по гражданским делам в секторе, военные действия продолжатся. Но для этого нужны солдаты".

"Закон о призыве, который готовится сейчас – это автомобиль без мотора. Без целей и возможностей. Я призываю Юлия Эдельштейна не утверждать этот закон", – сказал Ганц.

Израиль
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